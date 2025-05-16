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إيخهورست: نحرص على المساواة بين الجنسين فى برامج الاتحاد الأوروبى للتنمية

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إيخهورست: نحرص على المساواة بين الجنسين فى برامج الاتحاد الأوروبى للتنمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: هناء أبو العز

الجمعة، 16 مايو 2025 01:39 م

أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا إيخهورست، أن الاتحاد يحرص على ضمان تحقيق العدالة بين الرجال والنساء في الاستفادة من كافة البرامج والمشروعات التنموية، التى يساهم فيها الاتحاد في مصر، مشددة على أهمية إجراء تقييمات دقيقة لتأثير كل عملية أو استثمار على المجتمع المحلي، خاصة فيما يتعلق بالعدالة بين الجنسين.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي عقدته إيخهورست اليوم فى ختام زيارتها مدينة الإسكندرية، إلى  أن حماية البيئة معيار أساسي في جميع مشروعات الاتحاد الأوروبى بمصر، مؤكدة أنه  لا يوافق على أي مشروع استثماري أو إنشائي يسبب ضررًا بيئيًا.


وأضافت أن مواجهة تغير المناخ تتطلب تغييرات في السلوك، ليس فقط من المواطنين، ولكن أيضًا من الجهات المنفذة والمقاولين والحكومات، مشيرة إلى أن آثار التغير المناخي باتت واضحة في الإسكندرية ومصر عموماً، كما هي الحال في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تتزايد الظواهر المتطرفة مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف، والزلازل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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