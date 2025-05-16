شكرا لقرائتكم خبر عن إيخهورست: نحرص على المساواة بين الجنسين فى برامج الاتحاد الأوروبى للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا إيخهورست، أن الاتحاد يحرص على ضمان تحقيق العدالة بين الرجال والنساء في الاستفادة من كافة البرامج والمشروعات التنموية، التى يساهم فيها الاتحاد في مصر، مشددة على أهمية إجراء تقييمات دقيقة لتأثير كل عملية أو استثمار على المجتمع المحلي، خاصة فيما يتعلق بالعدالة بين الجنسين.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي عقدته إيخهورست اليوم فى ختام زيارتها مدينة الإسكندرية، إلى أن حماية البيئة معيار أساسي في جميع مشروعات الاتحاد الأوروبى بمصر، مؤكدة أنه لا يوافق على أي مشروع استثماري أو إنشائي يسبب ضررًا بيئيًا.



وأضافت أن مواجهة تغير المناخ تتطلب تغييرات في السلوك، ليس فقط من المواطنين، ولكن أيضًا من الجهات المنفذة والمقاولين والحكومات، مشيرة إلى أن آثار التغير المناخي باتت واضحة في الإسكندرية ومصر عموماً، كما هي الحال في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تتزايد الظواهر المتطرفة مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف، والزلازل.