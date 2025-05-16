شكرا لقرائتكم خبر عن للمصريين في ليبيا.. أرقام وعناوين مهمة للتواصل حال وقوع أزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية أن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في ليبيا الشقيقة، والتوترات المتصاعدة خلال الأيام الاخيرة، وتستمر اللجنة في انعقاد دائم لمتابعة التطورات الراهنة.

وشكلت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج غرفة عمليات لمتابعة المستجدات على الأرض والتنسيق مع السفارة المصرية في طرابلس على مدار 24 ساعة لتلقي استفسارات وطلبات المواطنين المصريين في ليبيا،وذلك عبر أرقام الهواتف التالية:



أرقام السفارة المصرية في طرابلس

00201220463333 - 00218914897985 - 00201226858000 - 00201220473333 - 00201283176894

وأكدت وزارة الخارجية أن اللجنة الوطنية تتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية، وتهيب بالمواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في ليبيا، بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا لحين استقرار الأوضاع.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة بين المليشيات بعد مقتل عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، ما تسبب في حالة من التوتر والاحتقان بين المسلحين المنتشرين في العاصمة الليبية.

وتستعد عددا من القوى السياسية والشبابية الليبية للخروج في تظاهرات بميدان الشهداء عصر اليوم احتجاجاً على سلوك الميليشيات المسلحة ورفضا لحكومة الوحدة الوطنية بعد الاشتباكات المسلحة العنيفة في طرابلس خلال الساعات الماضية.

من جانبها، أشادت مديرية أمن طرابلس بالجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بمتابعة وقف إطلاق النار، والتي كان لها دور أساسي في تهدئة الأوضاع وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة الليبية.

وفي هذا السياق، أفادت المديرية بأنها تلقت معلومات من اللجنة تُحذّر من احتمال تسلل عناصر مندسة إلى مناطق التماس، تسعى لإثارة الفتنة وخلق توترات قد تتسبب في عودة الاحتراب، لا قدر الله، وتقويض حالة التهدئة القائمة.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين الليبيين إلى أخذ الحيطة والحذر، ورفع درجات الانتباه عند التواجد أو المرور بتلك المناطق، والانتباه لأي تحركات أو سلوكيات غير مألوفة قد تنم عن نوايا مشبوهة، مؤكدة حق التظاهر مكفول قانونًا، ويمكن ممارسته في المناطق البعيدة عن نقاط التماس، بما يضمن سلامة الجميع ويُجنّب العاصمة أي توتر غير محسوب في هذه المرحلة الدقيقة.

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رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا