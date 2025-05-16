شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة السعودية" تثمن جهود مصر لملاحقة مروجى حملات الحج الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد مصدر مسؤول فى وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالجهود التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المعنية فى مصر، لملاحقة وضبط شركات الحج الوهمية، التى تروج لحملات الحج غير النظامية.

وقال المصدر - في تصريح اليوم الجمعة، إن الوزارة تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة غير النظامية، مشددا على ضرورة الحصول على تصريح للحج لكل من يرغب في أداء مناسك الحج هذا العام 1446هـ، وذلك قبل القدوم إلى الأراضى المقدسة حتى لا يتعرض لعقوبات الحج بدون التصريح، والتي تصل إلى غرامة بـ 20 ألف ريالا سعوديا.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفذت حملة مبكرة لضبط الشركات التي تعمل من دون ترخيص، وتروج لحملات حج وهمية وهو ما أسفر عن ضبط عدد كبير منها خلال الأسابيع الماضية.