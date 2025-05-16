شكرا لقرائتكم خبر عن منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس والان مع تفاصيل الخبر

تجددت الحرائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، وتحديدا في واد القدس، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة.

وقالت القناة الـ12، إنه "تم استدعاء 10 طواقم وطائرات إطفاء إلى حريق في وادي القدس"، مؤكدة: "الحريق يتقدم بسرعة ويعرض خط المنازل للخطر".

و تعيش إسرائيل حالة طوارئ قصوى بعد اندلاع حرائق غير مسبوقة في عدد من المواقع ، وبسبب الحرائق تم الغاء مراسم يوم ذكرى الجنود القتلى واحتفالات الاستقلال.

وذكرت تقارير نشرت سابقا، أن الشاباك منخرط بالتحقيقات حول أسباب الحرائق ومساعدة رجال الشرطة، في حين أعلن عن مشتبه لتورطه بإضرام الحرائق.

في حين أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه ستصل إلى إسرائيل ثلاثة طائرات لإطفاء الحرائق من إيطاليا وكرواتيا "بأقرب فرصة".