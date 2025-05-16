شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 4 إسرائيليين بتهمة مساعدة فلسطينيين في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) أربعة إسرائيليين من الجليل خلال عملية مشتركة، بتهمة مساعدة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب القناة الـ12 فإن، لائحة الاتهام المقدمة ضدهم، تشير إلى أن الأربعة ساعدوا فلسطينيين في الضفة الغربية، واستخدموا بطاقات الهوية الزرقاء التي كانت بحوزتهم لتهريب الأسلحة والأموال إليهم.

وقال مصدر أمني إن هذا "نشاط خطير من قبل مواطنين من دولة إسرائيل، حيث ساعدوا عناصر في أنشطتهم. وقد استغلوا مكانتهم كمواطنين - وهي مكانة اكتسبوها نتيجة زواجهم من مواطنين إسرائيليين".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ110 على التوالي، فيما يستمر لليوم الـ97 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني وهدم للمنازل وتشديد في الاجراءات.

كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ116 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، واستمرار منع الدخول أو الخروج منه.