شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الاتحاد الأوروبى: نثمن جهود مصر فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، أن العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد نموًا واضحًا وعمقًا متزايدًا، وانتقلت إلى مرحلة الشراكة استراتيجية، عقب الاتفاق بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز التعاون، ليس فقط كأصدقاء، بل كشركاء تجمعهم مصالح مشتركة، أبرزها: التجارة، الاقتصاد، البيئة، تنمية رأس المال البشري، والسلام والأمن.

وأعربت السفيرة، خلال مؤتمر صحفى، عقدته فى ختام زيارتها مدينة الإسكندرية فى الفترة من 13 إلى 16 مايو، عن تقدير الاتحاد الأوروبى، الدور الذي تلعبه مصر في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والجهود اليومية المكثفة التي تبذلها القاهرة في ملف غزة لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام، وكذلك دعم الأفق السياسي للقضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مصر تلعب دورًا سياسيًا كبيرًا في دعم القضية الفلسطينية، وتشارك مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا والسعودية في التحضير لمؤتمر السلام المقرر عقده في يونيو المقبل في نيويورك، والذى سيكون عنوانه الرئيسى: "تنفيذ حل الدولتين".