شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 37 درجة فى الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، لافته إلى أن العظمى المتوقعة اليوم في الظل على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد.

ويشهد اليوم الجمعة 16 مايو 2025، موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من أقصى غرب البلاد وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 35 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.



