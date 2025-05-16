شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بيض المائدة بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر ضمن المرحلة الثانية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة بـ سوق اليوم الواحد بمدينة نصر بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، كما توفر بيض المائدة بسعر الطبق "30 بيضة" بـ 125 جنيها إضافة الى السلع غير الغذائية مثل المنظفات ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد بالمرحلة الثانية.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار توفير السلع الغذائية للمواطنين، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد بعد نجاح المرحلة الأولى وانتشارها في مختلف المحافظات الجمهورية على مدار الأشهر الماضية، حيث افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة سوق اليوم الواحد أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي الوزارات.