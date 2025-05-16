شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار زيت الطعام بسوق اليوم الواحد ضمن المرحلة الثانية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية منتجات اللحوم والدواجن بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر، اليوم الجمعة، ضمن افتتاح المرحلة الثانية مبادرة من أسواق اليوم الواحد بعد نجاح المرحلة الأولى وانتشارها في مختلف المحافظات الجمهورية، حيث يتراوح سعر زيت الطعام من 52 إلى 64 جنيها، كما تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية كل ما تحتاجه الأسرة من منتجات لحوم طازجة ومجمدة وأيضا خضراوات وفاكهة ودواجن مجمدة وسلع غير غذائية مثل المنظفات.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة سوق اليوم الواحد بعد نجاح المرحلة الأولى وانتشارها في مختلف المحافظات الجمهورية على مدار الأشهر الماضية، حيث افتح الوزير اليوم الجمعة سوق اليوم الواحد أمام مسجد ال رشدان بمدينة نصر بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي الوزارات.