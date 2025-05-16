شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض سعر الدواجن المجمدة بأسواق اليوم الواحد ضمن المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيض أسعار السلع بأسواق اليوم الواحد ضمن المرحلة الثانية، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والخضراوات والفاكهة كما خفضت الوزارة سعر الدواجن المجمدة إلى 110 جنيهات بعدما كان يتم طرحها بسعر 135 جنيها في المنافذ، إضافة إلى طرح الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة سوق اليوم الواحد بعد نجاح المرحلة الأولى وانتشارها في مختلف المحافظات الجمهورية على مدار الأشهر الماضية، حيث افتتح الوزير اليوم الجمعة سوق اليوم الواحد أمام مسجد ال رشدان بمدينة نصر بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات للغذائية وممثلو الوزارات.