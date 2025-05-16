شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاجه الأسرة من منتجات غذائية بأسواق اليوم الواحد ضمن المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على توفير جميع منتجات السلع الغذائية واللحوم والطازجة والدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة والسلع غير الغذائية مثل المنظفات بأسعار مخفضة بأسواق اليوم الواحد ضمن افتتاح المرحلة الثانية من المبادرة اليوم الجمعة.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح المرحلة الثانية من مبادرة سوق اليوم الواحد بعد نجاح المرحلة الأولى وانتشارها في مختلف المحافظات الجمهورية على مدار الأشهر الماضية، حيث افتح الوزير سوق اليوم الواحد أمام مسجد ال رشدان بمدينة نصر بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات للغذائية وممثلو الوزارات.