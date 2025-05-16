شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد والذي تقيمه المحافظة أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير احتياجات الأسر من اللحوم والسلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى 50% فى بعض السلع.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة اتخذت عدة اجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم حيث تم إنشاء شوادر ومنافذ لبيع اللحوم الطازجة ، والبلدية، والمستوردة بأسعار فى متناول محدودى الدخل بالإضافة إلى عرض لحوم و دواجن مجمدة تحت اشراف مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين والاحياء بمنافذ توزيع ثابتة ومتنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا بالإضافة الى منافذ القطاع الخاص، كما تم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة (جاموسي- بقري- سودانى- استرالى- بتلو- خراف مذبوحة) من خلال شركات النيل، والأهرام، والمصرية للحوم، والمصرية.

ولفت د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن سوق اليوم الواحد يستهدف إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار .

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود حملات رقابية دورية مكثفة على كافة الأسواق والمعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من مديريات الطب البيطرى، والصحة، والتموين بالمحافظة، للتأكد من صلاحية السلع وجودتها ومطابقتها للمواصفات.

كما تقوم مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة لكافة أنشطة المخابز، والمجمعات، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع اللحوم المصنعة، ومحلات بيع الملابس الجاهزة، وشوادر بيع اللحوم للمواطنين، وشوادر بيع الخراف الحية والبقر والجاموس المنتشرة بأنحاء المحافظة.

كما يتم التنسيق بين المديرية ومباحث التموين، ومديرية الطب البيطري ادارة التفتيش على المجازر واللحوم، ومديرية الشئون الصحي لعمل حملات مشتركة للتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك والدواجن المعروضة بالأسواق والتأكد من أن الذبح يتم بالمجازر الحكومية المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وسوق اليوم الواحد يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويتم الدفع فيه بأكثر من 40 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب اللحوم الطازجة، والدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة، م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، ود. علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة التموين.



محافظ القاهرة ووزير التموين يتفقدان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر



محافظ القاهرة ووزير التموين يتفقدان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر



محافظ القاهرة ووزير التموين يتفقدان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر



محافظ القاهرة ووزير التموين يتفقدان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر



محافظ القاهرة ووزير التموين يتفقدان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر