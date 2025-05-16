شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتفقد تطهيرات الترع بالقليوبية والشرقية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى حالة الرى بمحافظتى القليوبية والشرقية وأعمال تطهيرات الترع والمصارف بنطاق المحافظتين ، وذلك للإطمئنان على حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية .

وتفقد سويلم حالة المناسيب وأعمال تطهيرات ترعة الإسماعيلية بنطاق محافظة القليوبية بموقع هويس سرياقوس (كيلو ١٣.٠٠ من الترعة) ، حيث وجه بإستخدام الأدوات المناسبة لإزالة الحشائش الجرفية من جسور الترعة دون التأثير على القطاع المائي أو التأثير سلباً على ثبات الجسور .

وتفقد حالة الرى وأعمال تطهيرات ترعة الشرقاوية بنطاق محافظة القليوبية ، حيث وجه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية بمتابعة قيام أجهزة المحافظة بنقل القمامة والمخلفات المتراكمة على جسور الترع والبدء فوراً بجسور ترعة الشرقاوية ، والتنسيق بين أجهزة الرى والخزانات للإسراع فى تنفيذ عملية تأهيل كوبري عبوده علي ترعة الشرقاوية ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية والإفادة بمخطط زمني للإجراءات المتخذة حالياً وصولاً لمرحلة البدء في التنفيذ ، كما وجه سيادته بالتنبيه على مقاول عملية تطهيرات هندسة شبين القناطر بالإسراع فى تنفيذ أعمال التطهيرات والأوامر الصادرة المتأخرة ونهوها خلال إسبوع من تاريخه .

وتفقد سويلم حالة المناسيب وأعمال تطهيرات الرياح التوفيقى بنطاق محافظة القليوبية بمدينة بنها عند الكيلو ٣٠.٠٠ ، حيث وجه بمتابعة أعمال التطهيرات على الرياح لضمان إمرار التصرفات المائية للمحافظات التالية لمحافظة القليوبية ، والتوجيه بإحلال وتجديد صاولة كيلو ٣٥.٠٠ علي الرياح التوفيقي ، وإنشاء صاولة أمام فم الرياح التوفيقي علي نهر النيل لمنع دخول المخلفات للرياح .

كما تفقد حالة الرى وأعمال تطهيرات ترعة البحر الشبينى بنطاق محافظة الشرقية ، حيث وجه بعمل قطاعات عرضية بدءا من الكيلو ٢٤.٨٠٠ للتأكد من حالة القطاع المائي واستيعابه للتصرفات المارة ، مع إزالة أى تعديات بالردم وعمل تكريك للترعة بهذا الحبس .

و شدد سويلم على قيام أجهزة الرى بمحافظة القليوبية بالمتابعة الدقيقة والإلتزام الكامل ببرنامج تطهيرات الترع والمصارف وأعمال صيانة البوابات ومحطات الرفع طبقاً للبرامج الزمنية المقررة ، مع زيادة معدلات التنفيذ وإتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقاولين المتعثرين ، ومواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة و روابط مستخدمى المياه لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية ، مع التنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات فى إزالة أى تعديات على المجارى المائية ، والتنسيق الدائم مع أجهزة المحافظة للحفاظ علي المجاري المائية من التلوث ، وقيام أجهزة المحافظة برفع القمامة والمخلفات من على الجسور مع تقديم المساعدة من أجهزة وزارة الري المختصة حال الإحتياج لذلك .

