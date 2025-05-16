شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة بغزة: ارتقاء أكثر من 150 شهيدا في القطاع منذ فجر الخميس والان مع تفاصيل الخبر

أكد متحدث الصحة بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة على جميع المواطنين وعشرات الشهداء تحت الأنقاض في شمال القطاع، مفيدا بأن أكثر من 150 شهيدا في القطاع منذ فجر الخميس، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأضاف متحدث الصحة لقناة القاهرة الإخبارية أن الاحتلال أخرج عددا كبيرا من المستشفيات عن الخدمة وسوء التغذية في القطاع وصل إلى المرحلة الخامسة، وأكد أن 1000 طفل حياتهم مهددة بمرض شلل الأطفال والاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من أداء مهامها.

على جانب آخر، أكد إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني أن القصف العنيف شمال قطاع غزة الليلة الماضية تمهيد لدخول متوقع لقوات برية ومدرعة والغارات المكثفة على غزة رسالة لحماس بأنها أمام فرصة أخيرة للتوصل إلى صفقة قبل توسيع الحرب.