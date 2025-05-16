شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا فى غزة.. 250 شهيدا فى غارات على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا في غارات إسرائيلية، على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 36 ساعة ماضية.

وقالت الوزارة في تصريحات تلفزيونية، إن القطاع يشهد أبشع مجازر التطهير العرقي، وقد وصل أكثر من 150 مصابا إلى مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلية يستخدم أسلحة حديثة ومحرمة دوليا في استهداف المنشآت المدنية.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الأجنة المشوهة كأثر للأسلحة التي يستخدمها الاحتلال، مؤكدة: " نواجه نقصا حادا في المستلزمات والكوادر الطبية وتوفير العناية المركزة"