شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نعمل على تخفيف معاناة أهل غزة ووقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملهم على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتطلعهم إلى وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وقال: العالم أصبح أكثر أمنا وسنعمل على إنهاء النزاعات وسنجد حلا للوضع في غزة والمجاعة التي تحدث هناك.

وأشار ترامب، خلال كلمته على هامش مشاركته في حوار الأعمال الإماراتي الأمريكي في أبو ظبي، إلى أمله فى التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا خلال أسبوعين أو ثلاثة، مضيفا: "لدينا مزيد من العمل فيما يخص النزاع بين روسيا وأوكرانيا واستمرار سقوط قتلى جراء الحرب في أوكرانيا أمر مخزٍ، مؤكدا أنه سيلتقي بوتين في أقرب وقت ممكن بمجرد ترتيب اللقاء.