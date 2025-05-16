شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا وغزة على طاولة المناقشة.. أكثر من 40 زعيما أوروبيا يشاركون بقمة تيرانا والان مع تفاصيل الخبر

يشارك حوالى 47 زعيما أوروبيا فى قمة تستمر يوما واحدا فى تيرانيا، العاصمة الألبانية، اليوم الجمعة، لمناقشة التحديات الأمنية والدفاعية فى مختف أنحاء القارة، مع تصدر الحروب فى أوكرانيا و غزة ، جدول الأعمال.

وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية، إلى أن القمة أيضا تتناول سبل تحسين القدرة التنافسية للقارة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ولكن المؤتمر السياسي الأوروبي سيوفر أيضًا منتدى للقادة لعقد اجتماعات ثنائية أو اجتماعات مجموعات صغيرة لمعالجة القضايا الأمنية الرئيسية، وفي القمة الافتتاحية التي عقدت في براغ عام 2022، أجرى زعيما أذربيجان وأرمينيا حوارا نادرا في محاولة لتخفيف التوترات بين الخصمين القديمين.

ومن بين الضيوف الحاضرين في هذا الحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعشية القمة، رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عرضه للقاء وجهاً لوجه في تركيا لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع موسكو.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، استقبل زيلينسكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى رئيس وزراء بريطانيا ، كير ستارمر؛ المستشار الألماني فريدريش ميرز ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في كييف، حيث وجها دعوة مشتركة لوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يومًا.

وفي رسالة الدعوة التي وجهت إلى قمة المجلس الأوروبى للسياسة الأمنية، كتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: "مع استمرار حرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا، فإن عواقبها تمتد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا، مما يختبر أمننا الجماعي وقدرتنا على الصمود".

كان الاجتماع الأخير، الذي استضافه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المؤيد القوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهيمن عليه الاهتمام بالمخاوف والفرص التي قد تنشأ في أعقاب إعادة انتخاب الجمهورى للبيت الأبيض.

فاز حزب راما الاشتراكي الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 مايو، مما أدى إلى جذب الناخبين الذين يدعمون الجهود الطويلة والشاقة إلى حد ما التي تبذلها البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما ضمن هذا الفوز حصول راما على ولاية رابعة.

منتدى السياسة الأوروبية هو مشروع لماكرون، بدعم من المستشار الألماني السابق أولاف شولتز، بهدف تعزيز الأمن والازدهار في جميع أنحاء القارة ، لكن المنتقدين يقولون إنها محاولة من جانب القادة لإبطاء توسع الاتحاد الأوروبي.

ويسعى رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز ، إلى الحصور على الدعم الأوروبى لإيجاد حل للوضع المأساوى فى غزة وإنهاء الحرب ، فى قمة المجتمع السياسى الأوروبى ، المقرر عقدها اليوم فى تيرانيا بألبانيا.