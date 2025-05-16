شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

جددت وزارة الداخلية السعودية تحذيرها من أداء مناسك الحج بدون الحصول على التصريح، ففى بيان لها، شددت الوزارة على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ـ باستثناء تأشيرة "الحج" ـ لا تخول لحاملها أداء فريضة الحج.

وكانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قد أكدت ضرورة الحصول على تصريح رسمى لأداء مناسك الحج لموسم 1446هـ، مشيرة إلى أن ذلك يعد شرطًا أساسيًا لتنظيم أداء المناسك والمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك فى إطار تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج، وبما يضمن تيسير تأدية المناسك بيسر وطمأنينة.

وذكرت الوزارة أن الجهات المعنية ستطبق العقوبات المقررة بحق كل من يخالف تعليمات الحج، ومن ذلك من يُضبط محاولًا أداء الحج دون تصريح، حيث يُعاقب بغرامة تصل إلى (20,000) ريال، وسيُعاقب بنفس الغرامة، خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى نهاية 14 ذي الحجة جميع حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها في حال دخولهم أو محاولتهم دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها .

وتفرض الأنظمة عقوبات مشددة تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يشارك في تسهيل دخول المخالفين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، سواء عبر إصدار تأشيرات زيارة لهم مع علمه بنيّتهم أداء الحج، أو من خلال نقلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم.

وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات المخالفة، وتشمل الإجراءات كذلك ترحيل المخالفين من المقيمين والمتسللين، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، إلى جانب مصادرة المركبات التي تُستخدم في نقل المخالفين، متى ثبت تورط مالكها أو مشاركته أو تواطؤه في ذلك.

وأكدت الوزارة، على جميع الراغبين بالحج أن الحج لا يكون إلا بتصريح رسمي لحجاج الداخل أو تأشيرة حج نظامية لحجاج الخارج، لافتة إلى أن أنواع التأشيرات كافة لا تُخوّل حاملها أداء الفريضة باستثناء تأشيرة الحج، كما حذّرت من الانسياق خلف الحملات الوهمية ومروجي الإعلانات المضللة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عنها فورًا عبر القنوات الرسمية.