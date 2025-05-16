شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة العياط: السوق الجديد وفر بديلا حضاريا للبائعين ولن نسمح بالعشوائية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت محافظة الجيزة تسكين الباعة الجائلين، في سوق العياط الحضاري الجديد، والذي تم تنفيذه على مساحة 3700م2، ليكون بديلًا حضاريًا للأسواق العشوائية المقامة بمنطقة المزلقان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وعن المشروع، قال المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، إن السوق الحضاري الجديد، تم إنشاؤه لتوفير مكان حضاري بديل للباعة الجائلين يساعدهم على العمل في إطار قانوني وتقنين أواضعهم وتوفير فرص كسب حلال لهم بصورة شرعية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن منطقة مزلقان السكة الحديد، وقبل إنشاء السوق الجديد، ظلت لما يزيد عن 30 عامًا، تعاني من الفوضى والزحام والعشوائية، التي كانت تتسبب في عرقلة حركة المارة والسيارات وإبطاء حركة سيارات الإسعاف والمطافي وتعطل مصالح الناس، نظرًا للغلق التام للمزلقان، بسبب فروشات الباعة.

وأشار إلى أن بعد تشغيل السوق الجديد وإخلاء منطقة المزلقان بالكامل ونقل الباعة وبدء تسكينهم في وحدات السوق، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، تحسنت الصورة البصرية للمكان وأصبح هناك سيولة مرورية، وأي سيارة أيًا كان نوعها قادرة على الحركة والانتقال عبر المزلقان بكل سهولة ويسر.

وأوضح أن السوق الجديد، مجهز بجميع المرافق التي يحتاجها أي سوق حضاري، من مياه شرب، وصرف صحي، وكهرباء، ويتكون من ثلاثة قطاعات، القطاع دورين، مشيرًا إلى أن الدور الأرضي "القطاع الأول والثاني" يضمان 227 فرشة، لـ6 أنشطة رئيسية، خضراوات وفواكه، ودواجن وأسماك، وملابس، "والقطاع الثالث" بالدور الأرضي يضم 35 محل جزارة، أما الدور الثاني بالكامل، فيضم 157 محل لأنشطة الملابس والأحذية.

وأشار إلى أن أهالي العياط يشعرون الآن، وبعد تشغيل السوق الحضاري الجديد، بفارق، سواءً في مستوى الخدمة المقدمة، أو في واجهة منطقة المزلقان، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بأي حال من الأحوال بعودة العشوائية أو الإشغالات أو الباعة الجائلين في المنطقة، قائلًا: "لا مجال للبلطجة أو العشوائيات".