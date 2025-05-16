شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: رئيس قسم المياه الزرقاء بجامعة جنيف يلقي محاضرات علمية لأطباء مستشفى رمد أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الصحة والسكان، يوما علميا لشباب الأطباء، بقيادة الدكتور طارق شعراوي أستاذ طب وجراحة العيون ورئيس قسم المياه الزرقاء بجامعة جينيف بسويسرا ورئيس الجمعية الدولية لجراحات المياة الزرقاء (الجلوكوما)، حيث تم التدريب على أحدث طرق تشخيص وعلاج الجلوكوما، وذلك بمستشفى الرمد بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اليوم العلمي يأتي بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالعمل على الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، لرفع مهارات الفرق الطبية وتقديم أفضل خدمات طبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أشار بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إلى أن فعاليات اليوم العلمي الجراحي، تضمنت تدريب 12 طبيب رمد، على كيفية التشخيص الدقيق لحالات الجلوكوما واختيار طرق العلاج المناسبة، كما تم تدريب 10 أطباء على أنواع الجراحات المختلفة لعلاج المياة الزرقاء، بالإضافة إلى عقد محاضرة علمية موسعة عن المياة الزرقاء، بحضور 45 طبيبا من مستشفيات رمد أسيوط، والشرطة والتأمين الصحي وجامعة أسيوط، وجامعة الأزهر.

وقال الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية، إن اليوم العلمي تضمن إجراء مناظرة وجراحة لعدد من الحالات المرضية لإكساب الأطباء المهارات الإكلينيكية والتشخيص الدقيق للحالات، حيث تم إجراء 7 عمليات جلوكوما، ومناظرة 20 حالة بالعيادة الخارجية.

وقالت الدكتورة إيناس عفيفي مدير إدارة الرمد، إن اليوم العلمي عقد حضور كلٍ من الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور عصام نبيل مدير عام الادارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، والدكتور كرستين تادرس مدير مستشفى رمد أسيوط.