شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 7 محال تجارية وصيدليتين في العبور الجديدة بقيمة 32 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إنه تم عقد جلسة مزاد علني بمقر الجهاز أسفرت عن بيع 7 محال تجارية، وصيدليتين، وذلك بعدد من المناطق الحيوية داخل المدينة لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وذلك بحضور ممثل مجلس الدولة وممثلي الشؤون المالية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية وممثل وزارة المالية.

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المحال والصيدليات بقيمة إجمالية بلغت نحو 32 مليون جنيه في مؤشر واضح على ارتفاع حجم الطلب من المستثمرين وثقتهم في مستقبل المدينة.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم بيع 3 محال تجارية بالسوق التجارية بمنطقة البنفسج بالحى الخامس،

وأكد حرص الجهاز على تحسين الخدمات وتوفير فرص استثمارية في مدينة بدر.