شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حملات إزالة لمخالفات البناء بالتجمعات الثلاثة لمدينة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وعلى رأسها منطقة بيت الوطن، رافقه خلال الجولة مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات.

وشملت الجولة تفقد محور ABC، المدخل الرئيسي لمنطقة بيت الوطن، والذي يُعد من أهم المحاور الحيوية بالمنطقة، مشددًا على مواصلة العمل للانتهاء من مشروعات الطرق والبنية التحتية، بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة القاهرة الجديدة ويلبي احتياجات السكان والمستثمرين.

قال مسئولو جهاز القاهرة الجديدة، إن محور ABC يمتد بطول 3800 متر، ويضم حارتين رئيسيتين بعرض 14 مترًا لكل حارة، بالإضافة إلى حارتين للخدمة بعرض 10.5 متر لكل حارة، تتضمنان مسارًا مخصصًا للدراجات، في إطار خطة الدولة لتعزيز وسائل التنقل المستدام.



جولة لرئيس جهاز القاهرة الجديدة لمتابعة تطوير الطرق

وأشار مسئولو الجهاز، إلى التنسيق الكامل بين إدارات الطرق المختلفة بالجهاز لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المعايير الفنية، وبما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وخدمة التوسعات العمرانية بالامتداد الشرقي.

وتفقد رئيس الجهاز كذلك الأعمال الجارية بمحور محمد بن زايد، و محور التسعين الشمالي، وذلك بداية من تقاطع كوبرى السادات وحتى طريق السويس بطول حوالي 6 كم لكل اتجاه بالإضافة إلى حارات الخدمة، كما تم متابعة كافة أعمال الطرق الجارية بالامتداد الشرقي بالمدينة، ومنها استكمال أعمال تطوير محورR6.

ووجّه المهندس عبدالرءوف الغيطى، بضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الزراعة والتشجير بمحور 24 ومحور محمد بن زايد، وباقي المحاور التي يشملها التطوير، مؤكدًا أن هذه الأعمال تُسهم في تحسين المشهد الحضاري ورفع كفاءة الخدمات بالمدينة.

كما وجه المهندس عبدالرءوف الغيطى، ممثلي الشركات العاملة، بمواصلة وتكثيف الأعمال على مدار الساعة ليتم الانتهاء من أعمال التطوير وفتح الطرق بالكامل في أقرب وقت ممكن لتوفير سبل الراحة للمواطنين، وتقدم بالشكر لرجال المرور على المجهود المبذول في تنظيم المرور وعمل التحويلات بموقع العمل.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارات المعنية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال إزالة المخالفات البنائية بالمدينة بالتجمعات الثالث والأول والخامس، حيث أسفرت الحملات في التجمع الثالث عن إزالة أعمدة مخالفة بالقطعة 240 غرب أربيلا، وتنفيذ إزالة فورية للشروع في أعمال تحويل البدروم مع الأرضى إلى دوبلكس بالقطعة 299 الأندلس 1 والقطعة 252، وللقطعة 100 امتداد الأندلس 1، كما تم إزالة المخالفة البنائية بغرف السطح بالقطعة 20 والقطعة 117 حي جاردينيا.



إزالة مخالفات بناء بالقاهرة الجديدة

وفي التجمع الأول تم إزالة دور ثان وزيادة بغرف السطح المخالفة للقطعة 111 بنفسج 6 وإزالة الحوائط لزيادة في النسبة البنائية بالردود الأمامي والجانبي بالقطعة رقم 47 فرعى من القطعة رقم 26 و 27 بكمبوند بالمستثمرين الشمالية، وتم تنفيذ حملة لإزالة الإعلانات المخالفة من على المبانى بالمجاورات بالتجمع الأول.

وفي التجمع الخامس تم شن حملة على النباشين بأحياء التجمع الخامس بالامتداد الشرقي للمدينة، وتم إزالة دور مخالف لقطعة 190 تمرحنة، المنطقة الأولى.