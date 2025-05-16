شكرا لقرائتكم خبر عن ضم 400 قطعة ملابس.. إعلام القاهرة تنظم المعرض الخيرى السنوى للملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت كلية الإعلام جامعة القاهرة معرضها الخيري السنوي للملابس بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وإدارة المشروعات البيئية بالجامعة ومشاركة جمعيات خاصة، وذلك برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة الدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام وبإشراف وتنظيم الدكتورة هناء فاروق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة نشوة عقل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وضم المعرض ما يزيد عن 400 قطعة من الملابس الجديدة والمتنوعة استمر المعرض على مدار اليوم وتوافدت عليه أعداد غفيرة من الطلاب والعاملين

وأثنى الحاضرون على تنظيم المعرض وكثرة وتنوع معروضاته التي عرضت بمبالغ رمزية تشجيعا لأعمال التكافل بالكلية وعبر زوار المعرض مع نهاية اليوم عن سعادتهم بجودة المعروضات

وأكدت الدكتورة ثريا البدوى عميدة الكلية أن هذا النشاط ضروري لإذكاء روح العمل الخيري والتكافلي بكليات الجامعة وأن الكلية بصدد تكرار المعرض على فترات متقاربة.

ومن جانبهما أكدت الدكتورة نشوة عقل وكيل الكلية على أن إدارات الكلية وهيئة التدريس والهيئة المعاونة قدموا كل ما يلزم من دعم وتعاون ليخرج المعرض بصورة مشرفة بالتعاون مع الدكتورة هناء فاروق وكيل الكلية للتعليم والطلاب.