شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي وملوى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالساحل الشمالي الغربي ومدينة ملوى الجديدة، بجانب متابعة نتائج مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن 15 مايو، والسادات، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي تحت ولاية أجهزة تنمية المدن الجديدة، وأن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة، وذلك في إطار استيداء حق الدولة، وتطبيق القانون على الجميع.

ونصت القرارات، على أن تزال مخالفات البناء على قطعتي أرض كائنتين بحرى طريق إسكندرية - مطروح الساحلي بشارع مسجد الآمن بالله، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة دور أرضى، وبناء الأدوار الرابع والخامس والسادس العلوية، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبني 4 أدوار وأعمدة الدور الخامس علوي، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومخالفات البناء على قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، وذلك بدون سند قانوني.

وفي السياق ذاته، نفذ جهاز تنمية مدينة 15 مايو، حملة إزالة لمخالفة تمثلت في إقامة سور شجري بطول 500 متر بامتداد المدينة، والاستحواذ على مساحة مزروعة تُقدّر بحوالي 5000 متر مربع، حيث تم تنفيذ الإزالة بقيادة اللواء عمر الفاروق، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب القاهرة، وبمشاركة قيادات أمنية وشرطة التعمير، والإدارات المختصة بالجهاز.

قال المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن التعدي امتد ليشمل قطع أراضٍ من الأكثر تميزا والتي سبق تخصيصها لمواطنين آخرين.

وفي الإطار ذاته، واصل جهاز تنمية مدينة السادات، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس الجهاز، حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات الموجودة بشارع أبو بكر الصديق أمام المولات التجارية، وبموقف السرفيس والطرق والأرصفة التي تعوق الحركة المرورية والمارة بميدان السادات وحديقة الحرية ومنطقة المدخل السكني.

فيما قال المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه بالتنسيق مع شرطة التعمير، تم شن حملة بحي الصفوة الثاني سابقاً بالمجاورة الأولى و المجاورة الثانية، لإزالة الإشغالات والمخالفات بالطرق العامة بالحي الثاني وتم التحفظ على المضبوطات.

وقال المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه تم شن حملة لإزالة التعديات والمخالفات، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة بعدة مواقع في الحي 12، كما تم رفع الإشغالات والتعديات في حي الأندلس، و الحي 12.

وقاد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة لإزالة التعديات والمخالفات، أسفرت عن فك شدة خشبية والتحفظ على معدات البناء في قطعة بكومباوند رمسيس الحى الخامس.

وأشار المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، الى انه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير أسفرت عن إزالة فورية لمخالفات بناء بـ3 قطع أراض بمنطقة ابني بيتك بالمدينة لمخالفة الاشتراطات البنائية، وتم التحفظ على المواد المستخدمة فى عملية البناء المخالف.

قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه تم شن حملة بقيادة المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، لمراقبة محطات الخرسانة، ومتابعة جودة الخامات المستخدمة من مياه ورمال وسن، وتحليل عينات من المياه المستخدمة في الخرسانات..

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 12 عربة نقل بمخالفات متنوعة، شملت تسريب الخرسانة على الطرق العامة، وإلقاء مخلفات بالطرق العامة، والسير بدون تصاريح قانونية.

وأكد مسئولو أجهزة المدن، استمرار المتابعة المستمرة والتعاون مع الشرطة لضبط وإزالة المخالفات والظواهر العشوائية، مطالبين المواطنين بالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمران والمشاركة الفعالة في الحفاظ على المظهر العمراني للمدن الجديدة.