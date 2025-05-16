شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يستعرض بالفيديو أبرز المعلومات عن منجم السكرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ــ هند مختارالجمعة، 16 مايو 2025 10:22 ص
نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو عن منجم السكري لإنتاج الذهب، أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، يتوسع في الصحراء الشرقية ويزيد من تقديراته لحجم الاحتياطي بالمنجم.
وأوضح الفيديو، أنه يضم عمالة مصرية فنية مدربة على أعلى مستوى تواصل العمل على مدار الساعة لزيادة الإنتاج بأفضل جودة ممكنة وبمعدات هي الأحدث عالميًا.
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