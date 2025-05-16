شكرا لقرائتكم خبر عن 41 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ أحمد علوى

أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وشهدت مناطق شمال غرب مدينة غزة فجر اليوم الجمعة، قصفاً مدفعياً واطلاق قذائف من الزوارق البحرية وغارات جوية إسرائيلية مكثفة من الطائرات الحربية، وسط تحليق مستمر للطائرات الحربية والمروحية والاستطلاعية، فيما أفادت مصادر طبية فى غزة باستشهاد أكثر من 136 شخصا جراء عمليات القصف المتواصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.