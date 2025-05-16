شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية توزع كتابين حول مناسك الحج والإرشادات الصحية على ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

وزعت وزارة الداخلية كتابي «دليلك إلى الحج» و«إرشادات صحية للحجاج» على ضيوف الرحمن من حجاج بعثة القرعة، الذي بدأ سفرهم الأربعاء الماضي، إلى الأراضي المقدسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وتم توزيع كتاب «دليلك إلى الحج» بالتعاون مع وزارة الأوقاف، الذي يتضمن شرحًا لكيفية أداء مناسك فريضة الحج، كذلك أحكام الحج المختلفة، والكتاب من تقديم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

كما تم توزيع كتاب «إرشادات صحية للحجاج» بالتعاون مع وزارة الصحة، الذي يتضمن تعليمات وإرشادات للحفاظ على صحة الحجيج في مختلف مراحل المناسك، خصوصًا في يوم وقفة عرفات، وأيام التشريق في منى.

وتتضمن الإرشادات طرق الوقاية من الأمراض المعدية، والتعامل مع الحالات المرضية المختلفة، لحين الكشف في عيادات البعثة الطبية المنتشرة في أماكن إقامة الحجاج المصريين.

كما تضمنت تعليمات لأصحاب الأمراض المزمنة، وطرق التعامل مع النزلات المعوية أو التسمم الغذائي أو حالات الاجهاد الحراري، بالإضافة إلى عناوين البعثة الطبية في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وحرصت وزارة الداخلية على إقامة غرفتي عمليات في المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ لمتابعة كل ما يخص حجاج بعثة القرعة وحل أي مشكلات قد تواجههم.



