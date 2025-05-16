شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: القافلة الدعوية بشمال سيناء تواصل عملها بالتعاون بين الأزهر والأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل القافلة الدعوية لدار الافتاء إلى محافظة شمال سيناء عملها اليوم الجمعة ، بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف انطلاقًا من رسالتها الدينية والدعوية، وفي إطار الشراكة المستمرة بين المؤسسات الدينية المصرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الحضور الميداني للخطاب الديني الوسطي، وتكريس مفاهيم الانتماء والعيش المشترك، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتضم القافلة نخبة من العلماء والدعاة يمثلون الجهات الثلاث، حيث يتوجهون إلى شمال سيناء لعقد لقاءات دعوية ومحاضرات وندوات حوارية في عدد من مراكز المحافظة.

وأكدت دار الإفتاء، أن هذه القافلة تأتي في سياق رؤيتها لتعزيز الوعي المجتمعي بقيم الدين السمحة، وتثبيت أسس الوسطية في مواجهة الأفكار المتطرفة، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على استقرار المجتمع وبناء الإنسان.