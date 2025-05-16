شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الجمعة 16-5-2025.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 16 مايو 2025، موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من أقصى غرب البلاد وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 35 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.