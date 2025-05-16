شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تشترى أثاث من دمياط.. اعرف أشهر أسواق الموبيليا داخل المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك محافظة دمياط عددا من أسواق الأثاث على مستوى المحافظة، الأمر الذى خلق منافسة بين تجار الأثاث فى دمياط لتقديم خدماتهم بأسعار مناسبة للعملاء.

ويعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى أبرز أسواق الاثاث الدمياطى داخل محافظة دمياط

شارع عبد الرحمن

أقدم أسواق الأثاث داخل المحافظة، يعد أهم أسواق الأثاث الخشبى على مستوى دمياط، موقعة المتميز بالقرب من ورش تصنيع الأثاث جعله مقصدا للكثير من الصناع لترويج منتجاتهم.

يقع سوق شارع عبد الرحمن وسط مدينة دمياط، بالقرب من كنيسة مارجرجس، كما أنه يبتعد عن سوق الأسماك الرئيسى بالمحافظة ببضع أمتار.

يمتاز شوق شارع عبد الرحمن بتوفير الأثاث الخشبى دون تشطيب مما يتيح فرصة أكبر للعملاء لاختيار ألوان الدهانات وطريقة تشطيبها، كما أنه يحتوى على أكبر تجمع لترويج منتجات الانتيك الخشبى، دائما ما يقصده البعض من أجل نجاح تجار هذا السوق فى تقديم الأثاث بأسعار مناسبة وتنافسية أيضا.

سوق أرض المعارض

يعد أكبر تجمع لتجار الأثاث داخل دمياط، هناك تحد كافة الأذواق، موقعه قريب من سوق شارع عبد الرحمن فهو يتوسط مدينة دمياط وتحديدا بمنطقة قسم شرطة ثان.

إذا قمت بزيارة هذا السوق بغرض شراء الأثاث ستجد العديد من الموديلات الحديثة والتى يحرص البعض على اقتنائها، يمتاز هذا السوق أيضا بتقديمه خدمات ما بعد البيع والتى تعد أهم مميزات العاملين فى هذا السوق.

سوق محور السيالة

يعد السوق الشعبى للأثاث فى دمياط، يمتاز بتقديم منتجاته بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل، ربما كان ذلك نتيجة قيام بعض تجار هذا السوق بتنصيع منتجاتهم داخل ورش النجارة الخاصة بهم، مما يعطى أفضلية فى توفير الخامات وتقديم المنتج النهائى بأسعار مناسبة أيضًا.

سوق محور السيالة يقع بقرية السيالة التابعة لمركز دمياط، يبتعد قليلا عن سوق أرض المعارض لكنه يعد السوق الشعبى لترويج منتجات الأثاث الخشبى داخل دمياط.