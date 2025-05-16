شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ 21 مايو.. ضوابط عقد امتحان نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسى الجارى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، بحيث تنطلق بداية من 21 مايو الجارى، كما أعلنت الضوابط التى تعقد وفقا لها الاختبارات كالتالى:

- التنبيه مشددا على كافة الجهات المعنية ، والادارات التعليمية بمراعاة الالتزام بمواعيد عقد الامتحانات بداية من يوم 21 مايو وعدم عقد اي امتحانات خارج المواعيد المحددة.

- يعد الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

- التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

- يتم التنبيه مشددا على أن يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا) هو ذات الامتحان الالكتروني.

- بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو اي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش

- يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة في سرية تامة أسوة بما تم في الفصل الدراسي الأول مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب (إلكتروني / ورقية في توقيت واحد.

- إتباع كافة الاجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان (إلكتروني - ورقي ) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع اتخاذ كافة الاجراءات لضمان سرية الامتحان.