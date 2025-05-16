شكرا لقرائتكم خبر عن %86 من القراء يؤيدون زيادة مخصصات دعم توطين صناعة الأدوية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات دعم توطين صناعة الأدوية في مصر؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات دعم توطين صناعة الأدوية في مصر.

وأيد 86 % من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم توطين صناعة الأدوية في مصر، بينما عارض 14% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم توطين صناعة الأدوية في مصر.