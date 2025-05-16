شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشتري خط موبايل أو تتعاقد على إنترنت.. اعرف نصائح جهاز حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

مع تزايد الشكاوى من مشكلات خطوط المحمول وخدمات الإنترنت، يتساءل العديد من المواطنين عن الخطوات الصحيحة لضمان حقوقهم عند شراء خط جديد أو الاشتراك في باقة الإنترنت.

وفي هذا الإطار، وجه جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح الأساسية التي يجب اتباعها لتفادي أي مشكلات مستقبلية:

1. عند شراء خط هاتف محمول، تأكد من أن بيانات الرقم القومي مسجلة بشكل دقيق وصحيح.

2. عند التعاقد على خدمة الإنترنت الأرضي، راجع السرعة المتعاقد عليها وتأكد أنها مناسبة لقدرة الخط الأرضي وكذلك الباقة تناسب استخدامك الفعلي.

3. احرص على استلام نسخة من عقد شراء الخط أو التعاقد على خدمة الإنترنت والاحتفاظ به كمرجع.

4. في حال وجود شكاوى تتعلق بالخدمة أو الخط أو الإنترنت، فإن الجهة المختصة بالفحص الفني هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويمكنك التواصل معه عبر الخط الساخن 155.

ويؤكد جهاز حماية المستهلك أن توثيق التعاقدات والبيانات يحمي المستهلك من التعرض لأي تلاعب أو أخطاء في الفواتير أو انقطاع الخدمة.

