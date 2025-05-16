شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 16 مايو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 16-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 28: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:10 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:36 م
موعد صلاة المغرب 7:50 م
موعد صلاة العشاء 9:20 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:08 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:17 ص
وقت صلاة الظهر 12:39 م
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:26 م
وقت صلاة العشاء 8:51 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 م
موعد صلاة العصر 08: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:24 م
موعد صلاة العشاء 8:46 م
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