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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الجمعة، 16 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 16-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:21  ص
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 28: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء  9:10 م


مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:36 م
موعد صلاة المغرب 7:50 م
موعد صلاة العشاء 9:20 م


مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد  صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:08 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:17 ص
وقت صلاة الظهر 12:39 م
موعد صلاة  العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:26 م
وقت صلاة العشاء 8:51 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:34  ص
موعد صلاة الظهر 12:45 م
موعد صلاة العصر 08: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:24 م
موعد صلاة العشاء 8:46 م

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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