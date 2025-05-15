شكرا لقرائتكم خبر عن ‌الصحة العالمية تطلق أدوات مواجهة المخاطر وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المكتب الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مجموعة أدوات مُعتمدة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة جميع المخاطر لتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية.

وقالت المنظمة فى بيان لها، إن هذه الأدوات تهدف إلى تحويل كيفية استعداد البلدان لحالات الطوارئ الصحية والاستجابة لها، و تستفيد مجموعة أدوات إدارة معلومات جميع المخاطر (AIM) من الذكاء الاصطناعي لتقليص الوقت اللازم لإنتاج وثائق الاستجابة الحرجة بشكل كبير من أسابيع إلى دقائق، مع الحفاظ على جودة تقنية عالية وملاءمة سياقية.

وأضافت، إن هذا النظام طور من قِبل فريق الطوارئ الصحية في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، بدعم من NORCAP (جزء من المجلس النرويجي للاجئين) والمركز العالمي لمعلومات الأوبئة والجوائح التابع لمنظمة الصحة العالمية في برلين.

تُلقي حالات الطوارئ المُطوّلة والمتعددة، بدءًا من تفشي الأمراض والنزوح وصولًا إلى الصدمات المناخية والنزاعات، بضغوط هائلة على الأنظمة المُرهَقة في جميع أنحاء المنطقة. تُلبّي مجموعة أدوات إدارة الأزمات (AIM) هذه الحاجة المُلِحّة من خلال تزويد منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية بآلية سريعة وموثوقة ومراعية للسياق لتوجيه عملية اتخاذ القرارات في حالات الطوارئ منذ بداية الأزمة.

تنطلق مشاركة منظمة الصحة العالمية في الاستجابة للطوارئ من خلال عملية صنع قرار منظمة ومُضمنة في إطار عمل المنظمة للاستجابة للطوارئ، ويشمل ذلك تقييم المخاطر، وتخطيط الاستجابة، ورصد الأثر بما يتماشى مع القدرات المتاحة، ومواطن الضعف، وآليات التنسيق العالمية، مثل مجموعة الأمم المتحدة للصحة التي تقودها منظمة الصحة العالمية.

ورغم أهمية هذه الخطوات لضمان الجودة والمساءلة، إلا أنها غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً.

تتضمن مجموعة أدوات إدارة معلومات جميع المخاطر AIM الذكاء الاصطناعي في المراحل الرئيسية لهذه العملية، مما يتيح لفرق منظمة الصحة العالمية ما يلي:

الوصول إلى الإرشادات الفنية من منظمة الصحة العالمية والشركاء وتنظيمها.

بناء أطر الاستجابة حول أهداف وإجراءات ومؤشرات محددة بوضوح.

تخصيص المستندات الأساسية تلقائيًا، بما في ذلك تقييمات المخاطر وخطط الاستجابة، للبلدان والمخاطر المحددة.

تحديد الثغرات المحتملة وضمان اكتمالها الفني في ظل القيود الزمنية.

ومن خلال القيام بذلك، تمكن مجموعة الأدوات الخبراء من التركيز على التحليلات رفيعة المستوى واتخاذ القرارات الاستراتيجية بدلاً من إنتاج الوثائق، مما يؤدي إلى تسريع الاستجابة المبكرة بشكل كبير مع الحفاظ على الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية.

قال الدكتور أحمد زويتن، المدير الإقليمي للطوارئ بالإنابة: "في ظل تناقص الموارد، يُطلب منا باستمرار تحسين أدائنا بموارد أقل، مع تلبية الاحتياجات المتزايدة في جميع أنحاء المنطقة".



وأضاف: "لا تقتصر مجموعة أدوات إدارة معلومات جميع المخاطر AIM على السرعة فحسب، بل تُحدث نقلة نوعية في كيفية استخدامنا للمعرفة، حيث تُحوّل التوجيهات العالمية إلى إجراءات آنية خاصة بكل بلد، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهذه الطريقة، نساعد البلدان على الاستجابة بشكل أسرع وأذكى وبدقة أكبر في الأوقات الأكثر أهمية".

وقد أثبتت مجموعة الأدوات قيمتها بالفعل في السيناريوهات الواقعية، حيث تعمل على توليد تحليلات سريعة للمواقف وأطر استجابة تعكس حقائق معقدة مثل ضعف النظم الصحية وقيود الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

تم اختيار مجموعة أدوات AIM كمبادرة رائدة في معرض أسبوع الأمم المتحدة القادم، لعرض الابتكار الرقمي في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة لدعم العمليات الأكثر مرونة وتعتمد على البيانات.

يُمثل هذا الإصدار المرحلة الأولى من طموح المكتب الإقليمي لشرق المتوسط الأوسع، وستُدمج الإصدارات المستقبلية من مجموعة أدوات إدارة المخاطر والاستجابة (AIM Toolkit) بيانات صحية آنية، وتدعم تطوير سير العمل وإجراءات التشغيل القياسية، وتُعزز الجاهزية والمرونة الإقليمية بشكل أكبر.

إن إطلاق مجموعة أدوات AIM ليس مجرد تقدم تكنولوجي، بل هو خطوة للأمام نحو ضمان عدم تخلف أي مجتمع عن الركب في أوقات الأزمات.

ومن خلال تطوير أساليب تطبيق المعرفة في حالات الطوارئ، يساعد المكتب الإقليمي الدول على التحرك بشكل أسرع وأكثر فعالية عندما تكون الأرواح في خطر، ومع تزايد تعقيد الأزمات وتواترها، يُبرز هذا الابتكار التزامًا مشتركًا بحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز النظم الصحية، وضمان أن تكون كل استجابة قائمة على الإنصاف والأدلة والتضامن.



