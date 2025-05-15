شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تواصل إحكام الرقابة على مواد التسويق والإعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تقوم من خلال فرق عمل متخصصة بمراجعة المواد التسويقية للمستحضرات والمستلزمات الطبية المسجلة أو المدرجة بهيئة الدواء المصرية والتصريح بها قبل النشر، والمتابعة المستمرة لجميع المواقع والمنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى لرصد المواد التسويقية المخالفة وغير الملائمة، وكذلك استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه الجهات الناشرة بإزالة المخالفات.



وأكدت الهيئة أنه يتعين على الشركة المسوقة لأى مستحضر أو مستلزم طبى مسجل أو مدرج بهيئة الدواء المصرية، التقدم للحصول على موافقة مسبقة أو إخطار بالنشر من خلال الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، وتحديد الصفحات والمواقع التى سيتم الإعلان من خلالها سواء كانت تابعة للشركة المسوقة أو لأى جهة أخرى متعاقد معها مثل صفحات الصيدليات أو صفحات المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعى، وضرورة الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد فى موافقة أو إخطار هيئة الدواء المصرية دون أى حذف أو إضافة أو تعديل.



وقالت الهيئة أنه يمكن للمواطنين التأكد من صحة الإعلان المنشور من خلال وجود عبارة "هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم تاريخ الانتهاء " أو "اخطار هيئة الدواء المصرية.



وتهيب الهيئة بالمواطنين الحرص على عدم استخدام أى مستحضرات مجهولة المصدر، خصوصا تلك التى يتم الترويج لها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية وكذلك سرعة الإبلاغ عن أى إعلان غير ملائم، أو به معلومات مضللة، من خلال الموقع الرسمى الهيئة:

‏https://edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الإبلاغ-عن-مواد-دعائية-دوائية-غير-ملائمة/

للاطلاع على الفيديو التوضيحي:

https://www.facebook.com/watch/?v=1034385124064073



الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان بالإدارة المركزية للرعاية الصدلية قامت بإصدار 4980 موافقة وإخطار بالنشر لمواد تسويقية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية، ورصد 871 حالة مخالفة على الشركات المسوقة لإعلانات غير حاصلة على موافقة أو إخطار، بالإضافة إلى 141 حالة مخالفة على صفحات ومواقع غير تابعة للشركات المسوقة.



الرقابة على مواد التسويق