شكرا لقرائتكم خبر عن الجهـاز المركزى للتعبئة والإحصاء: عدد سكان العالم سيصل 8.9 مليار نسمة بحلول 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه مـن المـتوقع أن يبلغ عدد ســـكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصـف عام 2035، ويبـلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050، موضحا ان عدد الأسر المصرية بلغ 26.5 مليون أسرة، وذلك وفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة.

جاء ذلك بمناسبة اليــــوم العالمى للأسرة، الذى يحتفل به فى 15 مايو من كل عام، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحـث كـــافة الـــدول والهيئـــات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشى للأسرة لتكون وحدة فعالة فى التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية، ويعكس اليوم الأهمية التى يوليها المجتمع الدولى للأسر ودورها فى التنمية. ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار" السياسات الأسرية من أجل التنمية المستدامة ".



وأوضح الجهاز فى بيان له، أن حوالى 11.8 مليون أسرة تعيش فى الحضر مقابل 14.7 مليون أسرة تعيش فى الريف عام 2025، وذلك وفقا لتقديرات السكان فى 2025/1/1، مؤكدًا أن 55.6٪ من إجمالى عدد الأسر يقيمون بالريف (14.7 مليون أسرة)، 44.4٪ من إجمالى عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.8 مليون أسرة).



وأشار إلى أن 34.3٪ من الأفراد فى الفئة العمرية أقل من 15 سنة، موضحا أن 26.8٪ من الأفراد جاءت فى فئة الشباب (15-29 سنة) ، ولفت إلى أن 35.0٪ من الأفراد جاءت فى سن العمل (30-64 سنة)، مقابل 3.9٪ نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).



وذكر أنه وفقا لإحصاءات التعليم العام للعام الدراسى (2023/2024) جاء 25 مليون و658 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي، مقابل 1.3 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، و13.6 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي، و6.1 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي.



وأوضح أن 4 مليون و439 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوى (2.2 مليون طالب بالثانوى العام، 1.0 مليون بالصناعي، 861.5 ألف بالتجاري، 72.5 ألف بالفندقي، 244.6 ألف بالزراعي)، لافتا إلى أن 189.4 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعى والتربية الخاصة، و3 مليون و760 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالى منهم 49.6٪ من الإناث و50.4٪ من الذكور.



ونوه بأنه وفقا لبيانات النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام 2024، بلغ معدل البطالة فى الحضر 9.6% عام 2024 مقابل 9.9% عام 2023 بنسبة انخفاض 0.3%، كما بلغ 4.2% فى الريف مقابل 4.8% عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%، بينما بلغ معدل البطالة بين الذكور 4.2% عام 2024 مقابل 4.7% عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.5%.



وأوضح أن معدل البطالة بين الاناث بلغ 17.1% 2024 مقابل 17.8% عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%، بينما بلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى 44.2% من إجمالى عدد السكان (15 سنة فأكثر) عام 2024 مقابل 43.4% فى عام 2023 أى بنسبة زيادة بلغت 0.8%.

وذكر ان معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى فى الحضر بلغ 44% عام 2024 مقابل 42.7% عام 2023، بينما بلغ فى الريف 44.4% عام 2024 مقابل 44% عام 2023.



وحول أهم جهود الحكومة المصرية من أجل تحسين المستوى المعيشى للأسر المصرية، أكد أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعى والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، فقد ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدنى ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.



وحول برامج التمكين الاقتصادي، نوه بأن 1.3 مليون أسرة استفادت برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014 - 2024)، مؤكدا أنه تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة ، ووفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوى الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024، وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالى لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمى الخدمات المالية فى مصر، للوصول إلى إجمالى 4000 منفذ مالى فى جميع محافظات مصر لتغطية حوالى 5 ملايين مشارك.



وأشار إلى أنه تم إصدار تحديث عدد من الاستراتيجيات، منها الإطار الاستراتيجى للطفولة والأمومة (2018-2030)، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022-2026)، موضحًا أن الحكومة بدات تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (2024-2029) لضمان إتاحة التعليم للجميع، وتحسين جودته، كما تمضى الحكومة قدما فى تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.



وذكر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة اطلق فى أكتوبر 2024 مبادرة تحت شعار "صاحبوهم تكسبوهم"، بهدف توفير حزمة من الاستشارات التربوية للآباء والأمهات ومقدمى الرعاية حول أساليب التربية الإيجابية، والتعامل الصحيح مع سلوكيات الأطفال، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".