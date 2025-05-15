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جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخ من اليمن

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جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخ من اليمن

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، ومنظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. 

وأضافت القناة بأن وسائل إعلام إسرائيلي تعلن عن إغلاق مطار بن جوريون تحسبا لصاروخ تم إطلاقه من اليمن نحو وسط إسرائيل. 

وتابعت القناة بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة جنوب ووسط إسرائيل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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