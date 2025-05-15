شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخ من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، ومنظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأضافت القناة بأن وسائل إعلام إسرائيلي تعلن عن إغلاق مطار بن جوريون تحسبا لصاروخ تم إطلاقه من اليمن نحو وسط إسرائيل.

وتابعت القناة بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة جنوب ووسط إسرائيل.