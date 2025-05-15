شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخرج بدل فاقد لرخصة محل تجاري؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من أصحاب المحال عن ماذا يفعل إذا فقد رخصة المحل التجاري؟ إذ يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية ضمن خدماته المقدمة لأصحاب المحال، المستندات المطلوبة وخطوات التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لاستخراج بدل فاقد لرخصة محل تجاري أو صناعي أو عام، وذلك على النحو التالي:

- التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة، سواء كان المتقدم المالك أو المستأجر أو وكيل رسمي بتوكيل موثق.

- التأكد من عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة على المحل.

- تقديم محضر شرطة يثبت فقدان الرخصة.

إحضار:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من آخر إيصال سداد رسم التفتيش.

- صورة من سداد التأمينات الاجتماعية.

- صورة الشهادات الصحية للعاملين (إذا كان النشاط متعلقًا بالأغذية أو المشروبات).

- تقديم النموذج الخاص بطلب البدل والمستندات إلى الشباك المختص.

- سداد الرسوم المطلوبة في خزينة المركز.