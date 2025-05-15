شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاستمرار الاحتلال الإسرائيلى فى جرائمه المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء العزل فى قطاع غزة، والقصف للمرافق المدنية والصحية بالقطاع، والذى أسفر عن مقتل أكثر من مائة فلسطينى اليوم.

وحذرت جمهورية مصر العربية من تداعيات تلك الممارسات، والتى أضحت السبب الرئيسى لغياب الأمن والاستقرار عن منطقة الشرق الأوسط، وتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقب استمرار الانتهاكات المتعددة لكافة وأبسط قواعد القانون الدولى الإنساني.

شددت جمهورية مصر العربية على المسئولية المشتركة للمجتمع الدولى فى التصدى للظلم المستمر الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال، والذى يتناقض مع كافة المقاصد والقيم الإنسانية، مكررة دعوتها بضرورة تفعيل مفهوم المحاسبة، وإيجاد الآليات والسبل الملائمة لحماية الشعب الفلسطينى ودعم صموده، واستعادة حقوقه المسلوبة، وبما يسهم فى الحفاظ على مصداقية النظام الدولى القائم على القواعد ويحول دون انهياره.