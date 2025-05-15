شكرا لقرائتكم خبر عن دخول متاحف الآثار مجانا للمصريين الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالا بيوم المتاحف العالمي، تفتح متاحف الآثار على مستوى الجمهورية، أبوابها مجاناً لزائريها من المصريين فيما عدا متاحف كل من المصري بالتحرير، والقومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمصري الكبير، وذلك يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025.

كما ستقوم المتاحف بتنظيم معارض أثرية وأنشطة ثقافية وفنية وتوعوية وجولات إرشادية على هامش الاحتفال بهذا اليوم.

وقد تم اختيار يوم 18 مايو ليكون يوم المتاحف العالمي بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، لتسليط الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعًا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي.

وقد تم اختيار عنوان "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير" ليكون موضوع احتفال هذا العام.