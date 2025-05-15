شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح غدا المرحلة الثانية من سوق اليوم الواحد بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الجمعة المرحلة الثانية من مبادرة سواق اليوم الواحد، بعد نجاح المرحلة الأولى وانتشارها في مختلف محافظات الجمهورية، على مدار الأشهر الماضية، حيث يفتتح الوزير سوق اليوم الواحد أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وعلى مدار الأشهر الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة سوق اليوم الواحد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين طوال الوقت، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ المبادرة، ثم انتشرت في جميع محافظات الجمهورية لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة بأسعار مخفضة، أيضا مشاركة شركات القطاع الخاص لتوفير المنتجات، وشهدت أسواق اليوم الواحد طوال المرحلة الأولى إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لحصولهم على السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.