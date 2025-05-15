شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تنظم فعالية حول جهود الدولة فى تمكين ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ينظم مركز الإعلام والرصد بالهيئة فعالية خاصة تعقدها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، تحت عنوان: “جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة”، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات أجهزة الدولة، والمجالس القومية، وعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية.

ومن المقرر عقد الفعالية يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الدور المجتمعي للنيابة الإدارية وجهودها المتواصلة في دعم حقوق الإنسان، ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة العامة.

صرّح بذلك المستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد، والمتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية.



