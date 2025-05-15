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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير.. صور

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  • الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير.. صور 1/5
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  • الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير.. صور 3/5
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  • الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير.. صور 5/5

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القاهرة - سامية سيد - زار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جامع الشيخ زايد الكبير فى أبوظبى، فى إطار زيارته للإمارات، آخر محطات جولته الخليجية.

ويعد هذا الجامع صرحًا ضخمًا للدين الرسمى لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد استضاف رؤساء دول آخرين سابقًا، منهم رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي.

كما أنه رمز مهم للهوية الوطنية، حيث دُفن مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد، فى ساحته الرئيسية.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن ترامب، الذى وصل الإمارات قد تم استقباله بحفاوة بالغة، وسط عزف الطبول والهتافات، واصطف حرس الشرف العسكرى فى أحد الممرات لدى وصوله إلى مبنى الرئاسة فى أبوظبي.

 

 

ترامب داخل المسجد
ترامب داخل المسجد

 

ترامب فى مسجد الشيخ زايد الكبير
ترامب فى مسجد الشيخ زايد الكبير

 

ترامب فى مسجد الشيخ زايد
ترامب فى مسجد الشيخ زايد

 

وصول ترامب لجامع
وصول ترامب لجامع

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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