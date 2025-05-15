شكرا لقرائتكم خبر عن "صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت زوجة وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن جفير، للصفع، اليوم الخميس، بعد أن هاجم يهود متدينون من جماعة "ناطورى كارتا"، الوزير وزوجته (أيالا) خلال زيارة لم يُخططا لها لبلدة "بيت شيمش" (بيت الشمس) غرب القدس المحتلة.



وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن بن جفير وزوجته، توقفا بعد أن شاهدا رسومات لأعلام فلسطينية تجمعت مجموعة من المتظاهرين، عُرفوا بأنهم أعضاء أو مؤيدون لجماعة "ناطورى كارتا" المتشددة المناهضة للصهيونية، فى مكان الحادث.



وهتف المتظاهرون: "صهيوني"، "قاتل"، "أنت تدعم التجنيد الإجباري"، و"ارحل".



وأفادت القناة بأن التوترات تصاعدت عندما اعتدت إحدى النساء فى المجموعة على أيالا بن جفير، وصرح مكتب الوزير بأن أيالا ردت بصفع المرأة دفاعًا عن نفسها.



وردّت قوات الشرطة الإسرائيلية باستخدام ذخائر للسيطرة على المتظاهرين، بما فى ذلك قنابل صوتية واستخدمت الهراوات، لتفريقهم.



وفى وقت لاحق، قدّمت أيالا بن جفير شكوى رسمية للشرطة ضد المرأة واتهمتها بأنها هى من قامت بصفعها.



وقالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إن مقطع فيديو من الحادثة، يظهر تجمع نشطاء ناطورى كارتا حول وزير الأمن القومي، وشوهدت المرأة وهى تقترب من زوجة بن جفير وتلمسها، فردت عليها بصفعة قوية.



وصرح حزب العظمة اليهودية الذى يتزعمه بن جفير: "فى أعقاب حادثة بيت شيمش، حيث صفعت امرأة من ناطورى كارتا أيالا، التى لم تستسلم وردّت دفاعًا عن نفسها، قدّمت بن جفير مؤخرًا شكوى لدى الشرطة".