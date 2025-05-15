شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فيروس كورونا يواصل التطور منذ ظهوره مع حدوث تغييرات جينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إنه يظل التطعيم إجراءً صحيًا عامًا هامًا لمكافحة كورونا.

ووفقًا للتوصيات الدائمة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، يُنصح الدول الأعضاء بمواصلة تقديم لقاح كورونا بناءً على توصيات مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية المعنية بالتحصين (SAGE) التابعة لمنظمة الصحة العالمية .

وأضافت المنظمة، انه يواصل فيروس كورونا SARS-CoV-2 الخضوع للتطور المستمر منذ ظهوره لدى البشر، مع حدوث تغييرات جينية ومستضدية مهمة في بروتين السنبلة.

وأشار إلى إن الهدف من تحديث تركيبة مستضد لقاح كورونا هو تعزيز الاستجابات المناعية التي يسببها اللقاح لمتغيرات كورونا SARS-CoV-2 المنتشرة.

توصي المجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تركيبة لقاح كورونا (TAG-CO-VAC) الشركات المصنعة بأن لقاحات JN.1 أو KP.2 أحادية التكافؤ تظل مستضدات لقاح مناسبة؛ ويعتبر LP.8.1 أحادي التكافؤ مستضد لقاح بديل مناسب.

وفقًا لسياسة منظمة الصحة العالمية ساج SAGE، لا ينبغي تأخير التطعيم تحسبًا للحصول على لقاحات ذات تركيبة محدثة.

تواصل المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتركيبة لقاح كورونا (TAG-CO-VAC) مراقبة التطور الجيني والمستضدي لمتغيرات الفيروس SARS-CoV-2 عن كثب، والاستجابات المناعية لعدوى كورونا SARS-CoV-2 والتطعيم ، وأداء اللقاحات ضد المتغيرات المنتشرة.

وقال، إنه بناءً على هذه التقييمات، تقدم منظمة الصحة العالمية المشورة لمصنعي اللقاحات والجهات التنظيمية بشأن الآثار المترتبة على التحديثات المستقبلية لتركيبة مستضد لقاح كورونا، و في أبريل 2024، أوصت المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتركيبة لقاح كورونا TAG-CO-VAC باستخدام مستضد لقاح أحادي التكافؤ من سلالة JN.1 كأحد الأساليب لتحفيز استجابات الأجسام المضادة المحايدة المعززة لـ JN.1 والسلالات المنحدرة منه.

في ديسمبر 2024، أوصت المجموعة الاستشارية TAG-CO-VAC بالاحتفاظ باستخدام مستضد لقاح أحادي التكافؤ من سلالة JN.1 ، و قامت العديد من الشركات المصنعة (باستخدام منصات تقنية mRNA، والبروتينات المُعاد تركيبها، والناقلة بواسطة الفيروسات الغدية) بتحديث تركيبة مستضد لقاح كورونا إلى تركيبات أحادية التكافؤ من سلالة JN.1 (JN.1 أو KP.2).

وقد وافقت السلطات التنظيمية على استخدام العديد من هذه اللقاحات، وأُدرجت في برامج التطعيم في بعض الدول خلال النصف الثاني من عام 2024.

وقد عقدت اللجنة الاستشارية المعنية باللقاحات الجينية والمضادة لفيروس كورونا SARS-CoV-2 مرة أخرى في الفترة من 6 إلى 7 مايو 2025 لمراجعة التطور الجيني والمستضدي لفيروس كورونا SARS-CoV-2؛ والاستجابات المناعية لعدوى الفيروس؛ وأداء اللقاحات المعتمدة حاليًا ضد متغيرات فيروس كورونا SARS-CoV-2 المنتشرة؛ والآثار المترتبة على تركيبة مستضد لقاح كورونا.

تضمنت الأدلة المنشورة وغير المنشورة التي استعرضتها مجموعة العمل الاستشارية التقنية بشأن تطور فيروس كورونا SARS-CoV-2 ما يلي: التطور الجيني لفيروس كورونا SARS-CoV-2 مع دعم إضافي من المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تطور الفيروس التوصيف المستضدي لمتغيرات كورونا SARS-CoV-2 السابقة والناشئة باستخدام اختبارات تحييد الفيروس باستخدام مضادات الأمصال الحيوانية ومزيد من تحليل العلاقات المستضدية، وبيانات المناعة حول نطاق استجابات الأجسام المضادة المحايدة التي تثيرها مستضدات اللقاح المعتمدة حاليًا ضد متغيرات SARS-CoV-2 المنتشرة باستخدام مصل الحيوان والبشر؛ بيانات المناعة الأولية حول الاستجابات المناعية بعد الإصابة بمتغيرات كورونا SARS-CoV-2 المنتشرة؛ تقديرات فعالية اللقاح المتاحة للقاحات المعتمدة حاليًا خلال فترات تداول سلالة JN.1؛ و بيانات المناعة السريرية وغير السريرية الأولية حول أداء اللقاحات المرشحة ذات المستضدات المُحدّثة، والتي تمت مشاركتها بسرية تامة من قِبل مُصنّعي اللقاحات مع مع المجموعة الاستشارية للقاحات TAG-CO-VAC.