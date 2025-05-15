شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو شركة أنجلو جولد أشانتى: السكرى أحد أكبر 20 منجما على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مسئولي شركة "أنجلو جولد أشانتي" أكدوا خلال الاجتماع معهم اليوم أن منجم السكري يعد أحد أكبر 20 منجماً على مستوى العالم، ويتمتع بقيمة عالية، وتصنيف مميز على مستوى العالم، كما يحظى استخراج الذهب من السكري بمزايا نسبية مقارنة بمناجم أخرى، مضيفاً أن الشركة بدأت أعمالا استكشافية جديدة في المنجم بالفعل، وأن مسئوليها يؤكدون أنه أصبح لدينا احتياطي إضافي بالمنجم، وهو ما يشير إلى أن حجم الجهد شاق وكبير، ولذا فالحكومة تعمل على تشجيع تواجد شركات عديدة أخرى مثل الشركة الحالية.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد لقاء مع أعضاء الوفد المرافق له من نواب مجلسي النواب والشيوخ، خلال جولته اليوم لتفقد الأعمال بمنجم السكري لإنتاج الذهب بمنطقة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف، وكيل أول الوزارة، والجيولوجي/ ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، و"ألبيرتو كالديرون"، الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" AGA، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بالوفد البرلماني من مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئات مكاتب اللجان البرلمانية بالمجلسين، بالإضافة إلى نواب محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن لقاءه اليوم مع مسئولي شركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية أسفر عن عدد من النتائج المهمة فيما يتعلق ببدء الإنتاج التجاري من هذا الموقع.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه شاهد ومرافقوه المعدات الثقيلة المستخدمة في أعمال التعدين بمنجم السكري، والتي تصل قيمتها إلى نحو 235 مليون دولار، بالإضافة إلى حجم استثمارات الشركة بالمنجم الذي يبلغ نحو ملياري دولار، ولذا يمكننا تفسير سبب استقطاب شركاء أجانب للاستثمار في هذا القطاع المهم للغاية، وذلك لامتلاكهم القدرة على ضخ تلك الاستثمارات وتنفيذ تلك الأعمال الضخمة، فضلا عن امتلاك الخبرة لأداء جميع المهام المطلوبة به.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على حجم العمل والمجهود المبذول في موقع المنجم، مشيرًا إلى أن رئيس الشركة العالمية أشاد بالعمالة المصرية ومستوى مهاراتهم الفنية، وهو ما يدعونا إلى اتخاذ قرارات من شأنها توفير الحوافز الممكنة لتعزيز دور الكفاءات المصرية النادرة في هذا المجال.

وفي ختام حديثه، وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع العاملين بالشركة، خاصه العنصر النسائي المتواجد بالموقع بعدد غير قليل، وعلى رأسهم أول مديرة تنفيذية لشركة تنقيب وتعدين في الشرق الأوسط التي نفخر بكونها مصرية، كما وجه الشكر للسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المتواجدين اليوم أثناء الجولة الميدانية بموقع المنجم.