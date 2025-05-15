شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث مع المدير التنفيذى للمنشآت الصحية بالإمارات تطوير الخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتورة شما خليفة المزروعي المدير التنفيذي للمنشآت الصحية بدولة الإمارات، والوفد المرافق لها، للتباحث حول التطوير والتوسع بالخدمات الصحية المقدمة من خلال مستشفيي الشيخ زايد التخصصي، والشيخ زايد آل نهيان، فضلًا عن مناقشة وضع آليات للتوسعات المستقبلية في المشروعات الصحية المصرية الإماراتية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استهل لقائه بالوفد الإماراتي بالترحيب والثناء على التعاون المثمر بين البلدين الشقيقتين، حيث تجمعهما صداقة قوية وتاريخٍ حافل بالتعاون المشترك والإنجازات على كافة الأصعدة ولاسيما الصعيد الصحي.

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء، اكد على أن وزارة الصحة المصرية على أتم استعداد لتقديم كافة أوجة وسائل الدعم والآليات اللازمة لاستدامة التعاون مع الجانب الإماراتي، مشددًا على اهتمام الوزارة بتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية، ومنها المنشآت الطبية بالتعاون مع دولة الإمارات.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير استمع للمقترحات والأفكار الخاصة بالتوسع في المشروعات الصحية المشتركة بين الجانبين، مستعرضًا خبرات الدولة المصرية بملف المشروعات الصحية القومية، وامتلاكها الكوادر والمهارات البشرية، كما أشار الوزير في لقائه ابو أن وزارة الصحة المصرية متميزة بملف التدريب، لذا أبدى استعداده لاستضافة الأطباء الإماراتين من مختلف التخصصات لتدريبهم داخل مصر.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، ومن الجانب الإماراتي، السيد عبدالله الجابري مدير إدارة الشؤون الإدارية، والسيد محمد جمعة الهاملي مدير إدارة المنشآت الصحية، والدكتورة مارية محمد المرزوقي مدير مساعدات طبية، والدكتور ديرك ريتشر مستشار، والسيد محمد الصاوي مهندس مدني أول، والسيد حميد شاه مهندس طبي حيوي، والسيد أمرن محمد هارون ضابط عمليات طبي.