شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: المنطقة الاقتصادية.. ريادة فوق العادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" المنطقة الاقتصادية.. ريادة فوق العادة.. أرقام ولا فى الأحلام.. معدلات نمو غير مسبوقة فى التعاقدات والاستثمارات الجديدة.. و272 مشروعا خلال 30 شهرا توفر 40.2 ألف فرصة عمل مباشرة بـ8.3 مليار دولار.. 150 مليون دولار تكلفة أول مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية فى مصر والشرق الأوسط.. 30 ألف طن الطاقة الإنتاجية لأول مصنع للنشا المعدل والبروتين النباتى فى مصر والشرق الأوسط.

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