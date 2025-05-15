شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم توعى لطلاب إعلام جامعة القاهرة بعنوان "ديمومة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ديمومة" عنوان مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون، وتدور فكرة الفيلم حول مفهوم أن الأفكار لا تموت بموت أصحابها من الأدباء والعلماء والفنانين، وذلك من خلال جاسم، الطفل بطل القصة الذي يبدأ رحلة بحث عن مدى صحة العبارة ودلالتها، وذلك من خلال حياة عدد من الشخصيات المؤثرة في الثقافة المصرية.

فيلم "ديمومة" هو مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون تم تصويره بالكامل بكاميرا موبايل، ويأتي ذلك ضمن إطار إنتاج مشاريع التخرج بكلية الإعلام جامعة القاهرة من خلال جروب رقم ٧ ، ويعبر مضمون الفيلم وفكرته عن مدى وعي الطلاب وحرصهم على الاسهام في التثقيف العام وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الأفكار المُلهمة ومدى استمراريتها وتأثيرها الممتد من جيل إلى جيل وقام الطلاب بعمل حملات توعوية في المدارس للأطفال.

يذكر أن فيلم ديمومة شارك في تنفيذه وإنتاجه مجموعة من الطلاب المبدعين، وهي من فكرة وإخراج عبدالرحمن فتحي مساعد مخرج ، مريم ناصر ، ومن إعداد أمنية إبراهيم، بسنت صيام، چنى الخولي، علا خالد،، ندا رفيق، نورا علاء

وضم فريق التصوير كلا من آلاء فرج، بسملة القرش، زينب شعلان، نيرة الشاذلي تحت قيادة مدير التصوير فيروز محمد، شروق فؤاد، والمنتج المنفذ إسلام بن أسامة

مدير الإنتاج زينب شعلان، وفريق الانتاج بسنت صلاح، فيرونيكا ممدوح، علا خالد.

وقام بعمل المونتاج لفيلم ديمومة أحمد رامي، حبيبة حسام، وسوشيال ميديا أحمد رامي، إسلام بن أسامة، آلاء فرج، بسنت صلاح، بسنت صيام، بسملة القرش، چنى الخولي، حبيبة حسام، رنا رياض، فيروز محمد، ندا رفيق، نيرة الشاذلي، نورا علاء